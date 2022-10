Falsche Polizisten: Polizei warnt vor Schockanrufen im Raum Neuburg

Im Raum Neuburg haben Betrüger mehrfach versucht, als falsche Polizisten an Geld zu kommen. Diese Tipps gibt die Polizei.

Am Donnerstag ist es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neuburg zu einer Reihe von Anrufen angeblicher Polizeibeamter gekommen, die auf subtile Art versuchten, ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Zum Glück wurden laut Polizei in allen Fällen die Betrugsversuche erkannt. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die von den Tätern angewandte Betrugsmasche hat vor allem ältere Menschen als Opfer im Visier. Die Täter geben sich dabei am Telefon als Polizisten aus, versuchen beispielsweise unter der Legende, dass ein Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, Informationen über die Besitzverhältnisse der Angerufenen zu erhalten und in der Folge diese zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Identische Fälle wurden am Donnerstag aus Neuburg, Bergheim und Karlshuld bei der Polizei in Neuburg mitgeteilt.

Betrug im Raum Neuburg: Falsche Polizisten am Telefon

So kann man sich schützen: Weil davon auszugehen ist, dass diese Betrugsmasche von den Tätern weiterhin fortgesetzt wird, bittet die Polizei die folgenden Verhaltenstipps zu beachten.