Neuburg

18:00 Uhr

Falschparker sorgen auf der Insel in Neuburg für Ärger

Plus Immer häufiger stehen parkende Autos in Neuburg den Rettungskräften im Weg. Andere nutzen Privatgelände als kostenlose Stellplätze. Wie die Stadt reagiert.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Immer mehr Autos brauchen immer mehr Platz. Doch nicht nur eine Stadt wie Neuburg stößt mit ihrer vorhandenen Fläche zunehmend an ihre Grenzen. Wohin also mit den ganzen Blechkarossen? „Die Zahl der Parkverstöße in Neuburg hat auf jeden Fall in den vergangenen Jahren zugenommen“, betont Birgit Peter-Fest, die Leiterin des städtischen Ordnungsamtes. Eine Entwicklung, die der kommunale Parküberwachungsdienst und die Polizei versuchen, mit vereinten Kräften in den Griff zu bekommen. Problematisch wird es vor allem dann, wenn Autos im absoluten Halteverbot abgestellt werden und so möglicherweise Einsatzfahrzeugen den Weg versperren.

Das komme leider nicht selten vor und sei ein echtes Ärgernis, findet Neuburgs Feuerwehr-Kommandant Markus Rieß. „Wenn sich alle entsprechend verhalten würden, dann wär es ja für uns kein Problem“, sagt Rieß. „Aber es gibt doch immer wieder einige, die absoluten Bockmist bauen.“ Erst im Februar dieses Jahres wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz auf die Leopoldineninsel gerufen und musste sich mit ihren massiven Löschfahrzeugen an einem im absoluten Halteverbot abgestellten Auto vorbeischlängeln. Zum Glück wurde der Alarm nur durch eine rauchende Pfanne ausgelöst.

