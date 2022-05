Familienhebammen bieten Sprechstunde im Raum Neuburg an

Familienhebammen touren durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und beraten Schwangere sowie junge Familien.

Die Mobile Familienhebammensprechstunde im roten Beratungsmobil geht auf Sommertour im Landkreis. Das Angebot geht von den Offenen Hilfen mit Unterstützung der Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi) aus.

Für ein Gespräch mit Schwangeren und jungen Familien tourt Familienhebamme Christine Kopfnagel im Sommer durch den Landkreis. Bisher gab es die Familienhebammensprechstunde in den Räumen der Offenen Hilfen in Neuburg und Schrobenhausen. Um das Angebot zu erweitern, starten die Offenen Hilfen wieder in den Sommermonaten mit der Mobilen Sprechstunde und kommen zu Interessierten an verschiedene Standorte in den Landkreis gefahren. Schwangere, Mütter und natürlich auch Väter sind herzlich eingeladen und wer-den kostenlos zu allen Themen rund um das Baby beraten. Die Familienhebamme Christine Kopfnagel würde sich freuen, wenn viele ihr Angebot nutzen würden.

Die Standorte sind:

17. Mai: DM Südpark Neuburg

21. Juni: Müller Drogeriemarkt Schrobenhausen, Pöttmeser Straße

16. August: Karlshuld, Volks-festplatz Hauptstraße 22a

20. September: Integrationshort Neuburg, Oskar-Wittmann-Straße 22

18. Oktober: Burgheim, Kirchbergplatz.

Das Beratungsmobil steht jeweils von 8 bis 10 Uhr an den angegebenen Standorten. Die Sprechstunde wird finanziert aus den Mitteln der Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ und ist daher für die Teilnehmer kostenfrei. (nr)