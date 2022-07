Familienstreit: Stieftochter geschlagen und bespuckt

Ein 38-Jähriger ist mit seiner Stieftochter in Streit geraten. Dabei blieb es aber nicht bei der verbalen Auseinandersetzung. Es wurde geschlagen, geschubst und gespuckt.





Ausgeartet ist am frühen Sonntag Morgen ein Familienstreit in Neuburg.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der 38-jährige Beschuldigte mit seiner 19-jährigen Stieftochter in Streit. In dessen Verlauf soll der Mann der Stieftochter in das Gesicht geschlagen und weggeschubst haben. Weiter soll er ihr in das Gesicht gespuckt haben.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, sowie Beleidigung eingeleitet. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,76 Promille. (AZ)