Familienzwist im Zeitraffer: Mimenfeld probt neues Stück

Die Theatergruppe Mimenfeld vertraut bei ihrer neuesten Inszenierung auf einen altbekannten Autor: Alan Ayckbourns "Glückliche Zeiten" sind auf der Bühne in Neuburg geplant.

Ach ja, die liebe Verwandtschaft! Da sitzen sie bei einem Familientreffen gemeinsam am hübsch gedeckten Tisch, feiern Geburtstag - und wollen doch gar nicht so recht warm miteinander werden. Die Neuburger Theatergruppe Mimenfeld nimmt sich genau diese Zwistigkeiten aus der Feder des britischen Autors Alan Ayckbourn als Stoff für ihr neues Stück. "Glückliche Zeiten" heißt es und parodiert gerade das Glück selbst am allermeisten.

Denn was ist schon dieses mysteriöse Gefühl von Glück? Gerry (Wolfgang Köhler) und Laura (Diana Strassburg) sind ja nicht ganz so glücklich mit ihrem Sohn Glyn (Ferry Eifert) und der Schwiegertochter Stephanie (Ariane Huber-Tadayon). Nur der jüngere Sohn Adam (Martin Kotowicz) ist eigentlich so geraten, wie geplant, doch - oh weh - sucht sich dieser leider die falsche Freundin (Patrizia Flierl) aus. Schnell treffen spitzzüngige Lästereien auf böswillige Behauptungen, alles natürlich nur im besten Familiensinne, versteht sich. Verschiedene Zeitstränge fügen das Bild über diese Familie zusammen und jeder Charakter muss sich mindestens einmal die Frage stellen: Hat er sie denn schon erlebt, die glücklichen Zeiten?

Das Ensemble um Regisseur Andreas Grün kann es kaum erwarten, das schwarzhumorige Stück auf die Bühne zu bringen. Nicht nur, weil es bereits für 2020 geplant war ( Corona kam dazwischen), sondern auch, weil es mit seiner Erzählart genau der Couleur der Theatergruppe entspricht. Schon das letzte Stück, "Ada und ihre Töchter", hatte zahlreiche bizarre Elemente. "Unsere Stücke haben alle einen besonderen Kniff", sagt Grün. Und dieser Kniff sei in Ayckbourn-Stücken gesetzt. Bereits 2013 hatte Mimenfeld "Doppeltüren" des Autors inszeniert und sich in dessen Stil verliebt. Schnell war klar: Über kurz oder lang wird ein weiteres Stück aus dessen Feder folgen.

Kurz vor der Pandemie war das Stück dann schon reif für die Bühne. Die Rollen besetzt, das Bühnenbild gestaltet, nur der Vorhang hätte noch fallen müssen. Doch Dank Corona ist plötzlich alles nicht mehr möglich. Drei Jahre später soll es nun klappen. Allerdings mit komplett anderer Besetzung. "Beim Ensemble gab es Veränderungen, weshalb wir entschieden haben, alles noch einmal durchzuwürfeln. Jetzt spielt keiner mehr die Rolle, die ihm ursprünglich zugeordnet war", sagt Grün. Lediglich Andrea Seibold, die sich zusammen mit Alexsey Frei die Rollen der schrulligen Kellner und des Restaurantbesitzers teilt, besetzt auch beim zweiten Versuch die ihr ursprünglich zugeteilten Rollen.

Theatergruppe Mimenfeld zeigt in Neuburg "glückliche Zeiten"

Apropos schrullig: Auch in diesem Stück, wie man es von Mimenfeld kennt, sind viele schrullige Elemente enthalten, doch die Darsteller sind sich sicher: "Das ist es eben, was Mimenfeld ausmacht. Wir wollten uns eine Nische erarbeiten und anders sein als die anderen Gruppen. Die Handlung darf nicht zu einfach sein, es ist schön, wenn sich der Zuschauer Stück für Stück die Geschichte erarbeitet." Und gerade bei Stücken mit überraschenden Handlungen und vielschichtigen Charakteren sei dies gut möglich.

Lesen Sie dazu auch

Während es unter den dargestellten Charakteren also ordentlich ächzt und knarzt und sich die Darsteller in süffisanten Dialogen, voll gespickt mit herrlich pointierten Klischees, austoben können, ist die Stimmung im Ensemble tadellos. "Wir sind so froh, für diese Inszenierung auch drei neue Darsteller vorstellen zu können", freut sich Grün über die Neuzugänge Kotowicz, Eifert und Frei. "Jetzt haben wir eine tolle Mischung aus erfahrenen Darstellern und Neulingen, die frische Energie mitbringen."

Diese Energie mit schnellen Dialogen soll auch im Zentrum der Inszenierung stehen. Denn das Bühnenbild ist schlicht gehalten. Im Augenmerk die große Tafel für die Geburtstagsgesellschaft, zwei weitere kleine Schauplätze machen deutlich, wenn in der Zeit in die Vergangenheit oder die Zukunft gesprungen wird. Auf der großen Bühne des Sporthotel Rödenhof können sich so die Darsteller ausprobieren. "Den Spielort schätzen wir sehr, wir fühlen uns dort wohl und wollen dort unbedingt bleiben", sind sich die Darsteller einig.

Die Premiere des Stücks ist für den 20. April geplant. Weitere Aufführungen sind am 21., 22., 27., 28. und 29. April. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Einlass bereits ab 19 Uhr. Ort ist das Sporthotel Rödenhof. Der Kartenverkauf findet über den Neuburger Bücherturm statt oder direkt über Elfi Strassburg unter 0176 24280183. Auch eine Online-Ticketbestellung ist unter www.mimenfeld-neuburg.de möglich. Die Karten kosten 18 Euro.