Fanfarenzug ist bereit für das Schloßfest – doch bald werden wieder Aktive gesucht

Der Fanfarenzug Ottheinrich kann beim Schloßfest endlich wieder vor heimischem Publikum spielen. Heuer werden Konzertbilder ausgestellt und für den guten Zweck versteigert.

In wenigen Tagen beginnt das Neuburger Schloßfest, auf das alle schon so lange warten. Für den Fanfarenzug bedeutet das, endlich wieder vor heimischem Publikum spielen zu können. Die Planungen hierfür laufen schon seit Monaten auf Hochtouren, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe. So startete das Komitee, das sich um den Biergarten in der Burgwehr kümmert, bereits im November mit den ersten Sitzungen. Neben den regulären Proben, die die Fahnenschwinger, Trommler und Bläser das ganze Jahr abhalten, wurde sich in den vergangenen Wochen mit den Reitern und ihren Pferden in Joshofen getroffen, um diese für den bevorstehenden Trubel zu sensibilisieren.

Das Schloßfest ist aber nicht das erste Event, das dieses Jahr auf dem Tourplan des Zuges steht. Nach dem Krönungsball der Burgfunken, dem Donauschwimmen, dem Weiberfasching und dem Fischergasslerfest ging die Reise erst nach Hainburg an der österreichisch-slowakischen Grenze und am vergangenen Wochenende nach Gernlinden, um dort gemeinsam mit dem ansässigen Fanfarenzug die Zuschauer zu begeistern. Das Schloßfest kann also kommen, heißt es.

Fanfarenzug Ottheinrich Neuburg sucht neue Mitglieder

Zum ersten Mal werden dieses Jahr Konzertbilder der vergangenen Jahre in der Burgwehr ausgestellt. Die Aufnahmen, die von den Fotografen Luis Wünsch und Matthias Schwark erstellt wurden, können in einer "Blindauktion" ersteigert werden. Der Erlös der Auktion wird dem Verein „ELISA – Verein zur Familiennachsorge für schwerst-, chronisch- undkrebskranke Kinder“ gespendet.

Die Anfänger, die 2021 nach der Schnupperprobe beim Fanfarenzug begonnen haben, sind mittlerweile fester Bestandteil des Zuges und werden dieses Jahr ihr erstes Schloßfest erleben. Im September startet deshalb eine neue Ausbildungsrunde. Interessierte haben an der Schnupperprobe am 23. September um 14 Uhr die Möglichkeit, sich an Fahne, Trommel und Fanfare zu probieren. Alle Infos finden Interessierte unter www.fanfarenzug-ottheinrich.de/mitglied-werden/. (AZ)

