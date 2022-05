Farbexplosion im Rathausfletz: Neue Ausstellung in Neuburg

In die Neuburger Galerie unter dem Rathaus sind riesige Gemälde eingezogen, die vor Farbintensität nur so strotzen. Die Bilder enthalten sogar Marmor.

Martin Widls großformatige Gemälde verwandeln die Städtischen Galerie im Rathausfletz in einen echten Power-Tank. 23 Arbeiten – alle informell, experimentell und voller Ausdruckskraft entfalten in dem schönen Raum ihre ganz besondere Wirkung.

Bürgermeister Dr. Johann Habermeyer verwies in seiner Begrüßung auf die guten Gespräche, die Räume der Begegnung rund um Kunst, die gerade in schwierigen Zeiten ganz besonders wichtig seien. Die besondere „Magie der Farben“ habe es ihm bei den gezeigten Bildern angetan, auch fasziniere ihn die Auseinandersetzung des Künstlers mit der riesigen weißen Fläche. Maria Breuer, Vorstandsmitglied des Aichacher Kunstvereins, führte im Anschluss kundig in das sehr eigenständige Werk Martin Widls ein. Der in Erding lebende Maler arbeite oft Monate an einem Bild - bis es eben fertig sei.

Martin Widls farbige Großleinwände sind in Neuburg zu sehen

In einem langwierigen Prozess, inspiriert von Musik oder auch von wilder Landschaft, entstehen so viel- und mehrschichtige Bilder, die oft ungewöhnliche Materialien bzw. Beimischungen enthalten. Bitumen, Marmorstaub, eingetrocknete Druckfarbe lassen die Oberflächen der reizvollen Arbeiten fast archaisch wirken und reizen zum Anfassen, was ausdrücklich gestattet ist.

Martin Widls Bilder heißen „Aqua“, „Aufbrüche“ oder „Zwischen den Welten“ - sind dabei aber komplett ungegenständlich. Es gibt kleinere Zyklen oder Einzelwerke - allen gemeinsam ist eine intensive Farbigkeit, die von erdiger Tiefe über frische Grüntöne bis zu vitalem Rot reicht. Die ins Auge fallenden Großformate (100 x 200) eignen sich nur selten fürs heimische Wohnzimmer, zeugen dafür aber umso mehr von der sprudelnden Schaffensfreude des ungewöhnlichen Künstlers. Sie bereiten den Betrachtern sichtliche Freude und erlauben einen ganz persönlichen emotionalen Zugang. Die kleineren Formate verlocken geradezu, sie mitzunehmen...

Ausstellungsdauer bis zum 22. Mai, Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag, jeweils 17 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag, feiertags jeweils 11 bis 19 Uhr.