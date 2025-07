Farbkopien auf den Kennzeichen: Frau fälscht Zulassungsplaketten

Der Polizeiinspektion Neuburg ist am Donnerstag gegen 13 Uhr ein in der Bahnhofstraße geparktes Fahrzeug mitgeteilt worden, an welchem etwas mit den Zulassungsplaketten nicht stimmt. Die Überprüfung vor Ort ergab, dass tatsächlich falsche Plaketten auf den Kennzeichen angebracht waren. Offensichtlich wurden selbige als Farbkopie angefertigt und aufgeklebt.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt, es folgt ein Verfahren wegen Urkundenfälschung

Während der polizeilichen Kontrolle kam die 40-jährige Fahrzeugnutzerin aus dem Donaumoos zu ihrem Pkw zurück. Die beiden Fahrzeugkennzeichen wurden sichergestellt, es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz und einem Verstoß nach der Abgabenordnung eingeleitet. (AZ)