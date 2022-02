"Fasching": Auszeichnung für Neuburger Burgfunken

Nach einem Jahr Pause freuen sich die Mitglieder der Neuburger Burgfunken über einen verdienten Ordenregen der Föderation Europäischer Narren. Und es gab erstmals eine ganz besondere Auszeichnung für ein Vereinsmitglied.

Die feierliche Ordensverleihung der Föderation Europäischer Narren ist seit vielen Jahren am Neuburger Gardetreffen ein absolutes Highlight für die aktiven Mitglieder der Neuburger Burgfunken. Nach einem Jahr Pause und dem coronabedingten zweiten Ausfall der Faschingssaison hat es sich die Vereinsführung laut Mitteilung dieses Jahr nicht nehmen lassen, ihre verdienten Mitglieder zu ehren.

Im Rahmen der Outdoor-Ordensverleihung überreichte der Regionalverband FEN Mittel-, Oberfranken, Altmühltal, vertreten durch Präsidentin Romana Herrler und Vizepräsident Kevin Strauber, die Ehrungen.

Neben Jugendorden in Silber sowie der Narr von Europa in Bronze, Silber und Gold waren dieses Jahr drei Orden in Brillant zu verleihen: Die Burgfunken Stephanie Ihm, Anja Kunz und Alexander Mayer konnten sich über diese besondere Auszeichnung freuen.

Der "Narr von Europa in Brillant mit Krone" ging an den Schatzmeister der Neuburger Burgfunken, Candan Meilinger

Eine besondere Ehrung und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte war der "Narr von Europa in Brillant mit Krone", diese außergewöhnliche Ehrung ging an Schatzmeister Candan Meilinger. Die Jugendorden in Silber gingen an: Sophia Wenger, Madita Beric, Carolina Fetsch, Annalena Göbel, Max Ihm, Mareen Heckmeier, Hana Held, Mia Zwanzig, Serafina und Emely Viertbauer.

Den Narr von Europa in Bronze erhielten: Sandra Viertbauer, Sonja Franke, Verena Häckel, Carola Mayer, Heidi Moosheimer, Marion Zwanzig, Mira Meilinger, Laura Schulze, Tobias Walter und Patricia Viertbauer.

Lesen Sie dazu auch

Der Narr von Europa in Silber ging an: Michaela Beric, Nico Zitzelsberger und Anna-Maria Engel.

Und den Narr von Europa in Gold erhielt: Petra Lösch. (nr)