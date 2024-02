Fasching vorbei: Burgfunken übergeben den symbolischen Rathausschlüssel

Die Neuburger Burgfunken geben am Aschermittwoch den symbolischen Rathausschlüssel an OB Bernhard Gmehling zurück. Dieser dankt „Neuburgs Botschaftern der guten Laune“.

Nach einer anstrengenden, ausgelassenen und spektakulären Regierungszeit gaben die Neuburger Burgfunken am Aschermittwoch den symbolischen Rathausschlüssel an OB Bernhard Gmehling zurück. Dieser nutzte die Gelegenheit, den Närrinnen und Narren der Faschingsgesellschaft für ihr Engagement zu danken. „Ihr habt auch in dieser Saison tausende Neuburger bestens unterhalten und für den Fasching begeistert“, konstatierte er laut Mitteilung den zahlreich erschienenen Faschingsfreunden. „Mein ausdrücklicher Dank gilt Harry Zitzelsberger, der den Burgfunken über viele Jahre als Präsident vorstand und jetzt das Zepter an Michaela Beric übergibt.“

In Neuburg ist der Fasching vorbei

Zu den traditionsreichen Veranstaltungen wie Krönungsball, Gardetreffen, Kinder- und Seniorenball oder Rosenmontagsgaudi folgten auch dieses Jahr Tausende dem Ruf der Neuburger Faschingsgesellschaft. In der heuer kurzen Zeit vom Krönungsball bis zum Kehraus am Faschingsdienstag absolvierten der Kleine und Große Hofstaat zusammen rund 100 Auftritte.

Zur Schlüsselrückgabe kamen neben dem Vorstand und vielen Aktiven auch seine Tollität Prinz Jonas I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Selina I. sowie Kinderprinz Gabriel I. und Kinderprinzessin Hanna II. Bevor es an die traditionelle Fisch- und Käsebrotzeit ging, verlieh OB Gmehling den Burgfunken erneut den Titel „Neuburgs Botschafter der guten Laune“. (AZ)

