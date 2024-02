Faschings-Zoff in Neuburg: "Gegenveranstaltung" sorgt für Ärger

Plus Die Burgfunken und der Neuburger Gastronom Anis Chaalali geraten öffentlich aneinander. Es geht um eine Party auf dem Schrannenplatz - und einen Artikel in der NR.

Hinter der lustigen Fassade ist der Fasching eine ernste Angelegenheit. Wie ernst, ist aktuell in Neuburg zu beobachten. Zwischen der örtlichen Faschingsgesellschaft, den Burgfunken, und dem Neuburger Gastronomen Anis Chaalali ist Streit ausgebrochen, der öffentlich ausgetragen wird. Anlass ist eine Party auf dem Schrannenplatz - und ein Artikel in der Neuburger Rundschau.

Wie berichtet, organisiert Chaalali zum Faschingsdienstag eine Open-Air-Veranstaltung auf dem zentralen Platz der Neuburger Innenstadt - ohne Beteiligung der Burgfunken. Das gefällt der Gesellschaft offenbar gar nicht. Bei der Rosenmontagsgaudi sprach Präsident Harald Zitzelsberger auf der Bühne im Kolpinghaus von einer "Gegenveranstaltung" zur Kehraus-Party der Burgfunken und machte keinen Hehl daraus, dass er davon wenig hält. "Ein Neuburger Verein, 70 Jahre ist er bald alt, feiert Kehraus, und jemand anderes macht eine Gegenveranstaltung am Schrannenplatz - geht in Neuburg eigentlich gar nicht", betonte Zitzelsberger, verbunden mit dem Hinweis, dass es erstmals freien Eintritt zum Burgfunken-Kehraus gibt.