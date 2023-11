Neuburg

Faschingsbeginn bei den Neuburger Burgfunken: Das ist in dieser Saison neu

Die Neuburger Burgfunken starten am Samstag in die neue Faschingssaison - hier ein Bild vom Krönungsball im vergangenen Januar.

Plus Nach langer Vorbereitung starten die Neuburger Burgfunken am Samstag in den Fasching. In dieser Saison wird es ein komplett neues Event und zusätzliche Neuerungen geben.

Ab Samstag ist es wieder so weit - am 11.11. um 11.11 Uhr wird die Faschingssaison 2023/24 eröffnet. Auch bei den Neuburger Burgfunken hört man ab Samstag wieder das übliche "Funken Hopp-Hopp". Die Vorfreude ist laut Präsident Harald Zitzelsberger "enorm groß" und man freue sich, das hart erarbeitete Programm endlich vorstellen zu dürfen. Das erste Event der Burgfunken steht schon gleich am Samstag an, wenn am Schrannenplatz das Prinzenpaar, der große Hofstaat und der kleine Hofstaat vorgestellt werden.

Natürlich haben sich die Burgfunken auch in dieser Saison ein neues Motto für ihre Vorstellungen ausgedacht. Der Tanz des kleinen sowie großen Hofstaates ist auch in diesem Jahr wieder an ein Thema angepasst. Da dieses Konzept in den vergangenen Jahren immer gut ankam, wird dies weiter geführt. Unter welchem Motto die Burgfunken in diesem Fasching tanzen, wird jedoch nicht vor Samstag veröffentlicht.

