Faschingstreiben in Neuburg ruft die Polizei auf den Plan

Am Unsinnigen Donnerstag feierten junge Menschen auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Sie sangen, tanzten und konsumierten vor allem auch starke Alkoholika. Das blieb nicht ohne Folgen.

Am Abend des Unsinnigen Donnerstags kam es im Innenstadtbereich in Neuburg zu mehreren Polizeieinsätzen. Wie die Polizei mitteilt, konzentrierte sich die Arbeit vor allem auf den Schrannenplatz, da sich dort eine größere Gruppe junger Menschen aufhielt.

Die jungen Frauen und Männer sangen, tanzten und konsumierten teils starke Alkoholika. In den späteren Abendstunden kam es mit den enthemmten Heranwachsenden immer wieder zu Vorfällen, da sie aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes hilflos waren oder sich gegenseitig in die Haare bekamen.

Ein 18-Jähriger wurde am Unsinnigen Donnerstag am Schrannenplatz in Neuburg zu Boden geschlagen, eine 17-Jährige geohrfeigt

So wurde ein 18-Jähriger am Schrannenplatz durch einen Unbekannten zu Boden geschlagen und leicht verletzt, sowie eine 17-Jährige in der Weinstraße geohrfeigt. Wie die Polizei meldet, bedürfen die näheren Umstände zu den bekannt gewordenen Vorfällen weiterer Ermittlungen.

Ebenfalls am Schrannenplatz wurde ein 20-jähriger Marxheimer von einem 40 Jahre alten Neuburger mit einem Einhandmesser bedroht. Zwar bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Gesundheit des jungen Mannes, seine Freunde verständigten jedoch sofort die vor Ort befindlichen Beamten, die den Aggressor identifizieren und des Platzes verweisen konnten. Das Messer wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 23-Jähriger wurde am Schrannenplatz in Neuburg verhaftet, weil er mit Haftbefehl gesucht wurde

Als die Polizeibeamten gerade dabei waren, den genannten Vorgang zu bearbeiten, kam ein 23-jähriger Neuburger hinzu, der den Beamten ebenfalls nicht unbekannt war. Da die Polizisten vor Ort wussten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war, wurde der 23-Jährige umgehend verhaftet. Im Laufe der Verhaftung leistete der Mann gegenüber den Beamten Widerstand, beleidigte sie und trat nach einem Polizisten. Nun erwarten den Neuburger noch weitere Strafverfahren. (nr)