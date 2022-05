Neuburg

Fast 60 Jahre Schaffensprozess: Ernst Arnold Bauer stellt in Neuburg aus

Plus Eine Ausstellung namens „Licht und Ton“ präsentiert im Neuburger Rathausfletz fast 60 Jahre kreativen Schaffens von Ernst Arnold Bauer. Der Künstler will das „innerste Sein“ erfassen.

Von Ilse Lauber

Ernst Arnold Bauer hat sein Haus geplündert: All seine eigenen Werke wanderten von Rieshofen bei Eichstätt nach Neuburg, um in einer sehenswerten Ausstellung in der Städtischen Galerie im Rathausfletz gezeigt zu werden. Dicht gehängt sind die unterschiedlichen Formate, doch reichen die Wände gar nicht aus – und so stehen viele Exponate auch mitten in dem schönen Raum, der selten so viele Werke auf einmal beherbergt. Die gesamte künstlerische Bandbreite des 1949 geborenen Linzers und Wahl-Oberbayern lässt sich so bewundern: „Die Quintessenz seines Schaffens, mit der er selbst täglich lebt, in einer Ausstellung zu sehen, ist ein seltenes Erlebnis“, brachte es Gabriel Engert in seiner Einführung auf den Punkt. So etwas habe er noch in keiner Ausstellung gesehen, sagte der Kunstkenner – und er ist seit 28 Jahren Kulturreferent in Ingolstadt.

