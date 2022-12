Neuburg

Fast die halbe Belegschaft krank: Neuburger Winterdienst am Limit

Schnee und Glätte auf den Straßen: Der Winterdienst in Neuburg war in den vergangenen Wochen im Dauereinsatz.

Plus Durch den massiven Schneefall ist der Winterdienst in Neuburg im Dauereinsatz. Dennoch gibt es Beschwerden über nicht geräumte Straßen – und mehr als eine Erklärung.

Und plötzlich war er da, der Winter. Die Stadt Neuburg hat sich wegen des heftigen Schneefalls der vergangenen Tage in eine prächtige Winterlandschaft verwandelt. Doch so schön die weiße Pracht auch ist: Für die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen wird sie auf den Straßen schnell zur Gefahr. Für den städtischen Räum- und Streudienst bedeutet das Dauereinsatz. Doch für so manchen Neuburger scheint das noch nicht genug zu sein, denn in einer Facebook-Gruppe gab es Kritik. Vor allem das Nicht-Räumen der Nebenstraßen wurde dabei bemängelt. Ralf Fellner, Leiter des städtischen Bauhofs, hat dafür nicht nur eine grundsätzliche Erklärung, sondern betont zugleich: "Wir gehen gerade wirklich auf dem Zahnfleisch."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

