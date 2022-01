Fast ein Popmusical: Burghofbühne Dinslaken inszeniert "Hotzenplotz" in Neuburg

Plus Im Rahmen der Starken Kinderstücke bringt die Burghofbühne Dinslaken „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ auf die Neuburger Bühne. Der Kinderbuchklassiker wird modern interpretiert.

Ja gibt‘s denn sowas? Da haben der Kasperl und der Seppel den berüchtigten Räuber Hotzenplotz gerade erst ins Spritzenhaus verfrachtet, da ist der Halunke schon wieder ausgebrochen. Ob es den zwei weltbesten Räuberfängern erneut gelingt, den Hotzenplotz einzufangen, zeigt die Burghofbühne Dinslaken bei ihrer Inszenierung von „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ im Neuburger Stadttheater.