Fastenpredigt-Gottesdienst als Abschiedskonzert

Der Chor Leuchtfeuer verabschiedete sich in der Neuburger Hofkirche von seinem Chorleiter Hans-Ulrich Höfle. Damit wurde das Fastenpredigt-Konzert zu etwas Besonderem.

Der Chor Leuchtfeuer, von Pfarrer Herbert Kohler in die diesjährige Fastenpredigt-Reihe integriert, verabschiedete sich mit seinem bewegenden letzten Lied „Geh in Frieden“ von seinem Chorleiter Hans-Ulrich Höfle, der seit März 2015 den „jungen“ Chor geprägt, geschliffen und ihm seinen Ausdruck verliehen hatte. Viele Talente hat er in dieser Zeit unter einen Hut gebracht, die von Josef Götzenberger angelegte Grundmusikalität seiner Mitglieder geformt und weiterentwickelt.

Viel Gesang in der Neuburger Hofkirche

Dies präsentierte der motivierte und bestens aufgestellte zwanzigköpfige Chor in der sehr gut besuchten Hofkirche in einem lebendigen Konzert, das in weiten Teilen dem neuen geistlichen Lied Rechnung trug, aber auch Gospels, Popsongs und einem bisschen Klassik Tribut zollte.

Kohler stellte seine Fastenpredigt-Teile in Zusammenarbeit mit Gemeindereferentin Anne Strahl unter das Motto „Quo vadis, Kirche?“ und schilderte das Wiederaufleben schon tot geglaubter Kirchenchöre, den Charme von Kinderchören als verbindende und Stimmung bringende Atmosphäre der Gottesdienste, die die Botschaft des Glaubens besser verbreiten als jedes gesprochene Wort. Schon in den Psalmen des Alten Testamentes heißt es nicht umsonst: „Alles, was Atem hat, lobe den Herrn!“ Und so wurde auch Peter Frasch – im Konzert ein begnadeter Begleiter am Keyboard –, dessen zentraler Lebens-Mittelpunkt die (Kirchen-)Musik ist, in einem Interview von Strahl befragt und bestätigte, dass miteinander Singen nicht nur die Gemeinschaft fördere, sondern auch die Freude an der Vielfalt der Musik.

Fastenpredigt-Konzert wurde zu einem besonderen Erlebnis

Die Beiträge des Chores Leuchtfeuer hatten aussagekräftige Titel, wie „I will sing with the spirit“, was ihnen auch bestens gelang! Frisch, peppig, spritzig („Standing in the need of prayer“), im Spiel mit der Lautstärke feinsinnig gestaltet („Agnus dei“), rhythmisch mitreißend („Sing to the Lord“), mit enormer Textverständlichkeit („Du sagst ja“) swingten sie, fetzten Gospels durch den Raum („Let me shine bright“), setzten Highlights im Pop-Stil („Über sieben Brücken musst du gehen“), rockten schließlich die Kirche, brachten das Publikum zum Kochen („This little light“ – hörenswertes Solo-Intro von Anke Kinskofer) und zeigten all ihre Begabungen wie beispielsweise den Einsatz der Klarinette (perfekt gespielt von Lukas Unger) bei „Sabbath prayer“ und dem grandiosen Anfangsstück „Pachelbel“. Das Zusammenspiel von Wort und Musik, die offensichtliche Freude am Musizieren, ein bestens geführter Chor und eine lockere Atmosphäre machten dieses Fastenpredigt-Konzert zu einem besonderen Erlebnis.