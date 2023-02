Neuburg

25.02.2023

Fastenpredigt in Neuburg: Zeit für Verzicht und Neuanfänge

In der Hofkirche gibt es wieder „Sonderpredigten“ zur Fastenzeit.

Plus Pfarrer Herbert Kohler bietet Impulse zur Fastenzeit an. „Oktoberfest-Pfarrer“ Rainer Schießler kommt auch nach Neuburg.

Von Winfried Rein

Die Fastenzeit bietet Gelegenheit, sich ein bisschen zurückzunehmen und einzuschränken. „Freier werden und auch anderen Raum zu geben“, hält Stadtpfarrer Herbert Kohler ebenfalls für wesentliche Ziele. Dazu bietet er an den kommenden fünf Sonntagen in der Hofkirche Fastenpredigten mit interessanten Gästen an.

