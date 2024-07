92 Schulabgänger feiern an Neuburger Wirtschaftsschule ihren mittleren Schulabschluss

Glitzernde Abendkleider, Anzughemden mit Schlips oder Fliege, stolz grinsende Gesichter von Absolventen und erleichterte Eltern: Bei der Abschlussfeier der staatlichen Wirtschaftsschule Neuburg am Donnerstagabend ging es reichlich feierlich zu. Insgesamt 92 Schülerinnen und Schüler bekamen ihre Abschlusszeugnisse überreicht und haben damit nun den mittleren Schulabschluss in der Tasche.

Schulleiterin lobt Reife der Absolventen

Wie Studiendirektorin Eva Hertle in ihrer Rede an die Abschlussklassen betonte, sei es auch für sie ein besonderer Abend, denn: „Das ist auch meine erste Abschlussfeier an der Wirtschaftsschule.“ Erst im April hatte Hertle den Posten als Schulleiterin des staatlichen beruflichen Schulzentrums (BSZ) Max-von-Pettenkofer und damit die Verantwortung für 3000 Schüler und 200 Lehrkräfte übernommen. Mit der mittleren Reife hätten die Absolventinnen und Absolventen nun eine erste Station abgeschlossen. „Eine von vielen Stationen, die in eurem Leben noch kommen werden.“ Des Weiteren lobte sie die Schulabgänger für ihre Reife, warnte aber zugleich vor „dem Ernst des Lebens“. Durch den erfolgreichen Schulabschluss rücke der „ein Stück weit näher“.

Der zweite Bürgermeister Johann Habermeyer (FW) überbrachte Glückwünsche im Namen der Stadt Neuburg und appellierte an die jungen Erwachsenen, sich - trotz ihrer von der Schulleiterin attestierten Reife - die jugendliche Neugier auf das Leben nicht nehmen zu lassen. „Egal, wie es ab September weitergeht, die Welt steht Ihnen offen.“

Staatliche Wirtschaftsschule Neuburg: 92 Absolventen haben den mittleren Schulabschluss

Extra honoriert wurden zehn Schülerinnen und Schüler, in deren Abschlussnote eine Eins vor dem Komma steht. Lukas Ritzer, Niclas Batz, Luca Schebesta und Lea Raab haben einen Schnitt unter 1,75 geschafft. Schulbeste, mit jeweils einem Schnitt von 1,25, sind in diesem Jahr Rebeka Fazekas und Magdalena Perlich.

Abschlussfeier in Neuburg: Schülerin trägt Poetry-Slam vor

Ein Höhepunkt der Feier, bei dem es emotional wurde, war der Poetry Slam der Absolventin Lucca Maurice mit dem Titel „Irgendwo dazwischen“, der die Lebenssituation vieler ihrer nun ehemaligen Mitschüler aufgriff, die sich nun Gedanken über ihren weiteren Weg machen müssen. Sie sei „zwischen Abschluss schreiben und neu beginnen“, „zwischen Umzugskartons und Neuanfängen“ und „bereit, die Schule Vergangenheit werden zu lassen“, so Maurice in ihrem Gedicht. Jetzt, mit dem Abschluss in der Tasche, wolle sie erst ein mal das Leben und die neu gewonnene Freiheit auskosten.