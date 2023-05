Neuburg

Feier mit Biergartenstimmung: Hier kann man in Neuburg seine Taufe nachholen

Plus Die evangelischen Kirchen in Neuburg laden am 17. Juni zum gemeinsamen Tauffest für Kinder und Erwachsene. „Wir kümmern uns um alles“, sagen die Pfarrer.

Von Winfried Rein

"Trau Dich“ – nach dem erfolgreichen Hochzeitstag der evangelisch-lutherischen Kirchen mit 14 Segnungen und Trauungen geht es jetzt um ein gemeinsames Tauffest. Am 17. Juni, dem früheren Tag der Deutschen Einheit, taufen die Pfarrer in der Apostelkirche Kinder und Erwachsene.

Die Täuflinge müssen angemeldet sein, ansonsten gibt es außer einem Taufgespräch kaum Auflagen. Bei Kindern reiche es, wenn ein Elternteil protestantisch ist. „Wir wollen einfach ein niederschwelliges Angebot machen“, beschreiben die Pfarrer Jens Hauschild (Apostelkirche) und Steffen Schiller (Christuskirche) eine Aktion, die die evangelische Kirche rund um den Johannistag (24. Juni) deutschlandweit anbietet. In der Region wird auch an symbolischen Orten getauft, etwa auf der Ilminsel Pfaffenhofen, am Flüsschen Abens und an der Altmühl bei Kipfenberg mit einem Gottesdienst im Grünen.

