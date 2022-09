Neuburg

19:30 Uhr

Feierlicher Gottesdienst zum Kahlhoffest in Sehensand

Drei Botschafter des Glaubens am Altar vor der Kahlhofkapelle: (von links) Pfarrer John Kyazze, Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler und Pastoralassistentin Laura Kolb.

Plus Stadtpfarrer Herbert Kohler konnte erstaunlich viele Gläubige zum Patrozinium der Kahlhofkapelle in Sehensand begrüßen. Er hatte einen neuen Konzelebranten dabei und stellte die neue Pastoral-Assistentin vor.

Zwischen Mariä Geburt und Mariä Namen fiel heuer das Patrozinium der Kahlhofkapelle vor den Toren Neuburgs. Nach der Hitzeperiode freute sich Mensch und Natur in den vergangenen Tagen über den ergiebigen Regen. Deshalb wurde wohl am Festtag so oft wie noch nie auf die Wetter-App geschaut, ob die Festmesse im Freien gefeiert werden kann.

