Feiern, aber mit Regeln – was Schulabsolventen in Neuburg wissen müssen

Ende Juni wird es im Hofgarten in Neuburg wieder hoch hergehen. Absolventen feiern ihren Abschluss. Neuburgs OB Gmehling erinnert an die Regeln.

Noch wird gebüffelt, aber bald wollen die Schüler der Neuburger Abschlussklassen feiern – fast schon traditionell im Neuburger Hofgarten. Damit das gesittet und verträglich für den Rest der Stadt ablaufen kann und nicht wie 2017 mit unschönen Szenen und Nachwirkungen, erinnert Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gemehling per Brief persönlich Schulen, Eltern und die Schüler. Ganz nach dem Motto: Feier ja – aber nach Regeln.

„Ich habe größtes Verständnis dafür, dass junge Menschen nach dem Wegfall des Prüfungsstresses gemeinsam Feiern möchten“, betont Gmehling. Dennoch macht der Rathauschef deutlich: „Wenn das Feiern auf öffentlicher Fläche zu erheblicher Vermüllung, Alkoholexzessen Minderjähriger mit Notarzteinsätzen, Sachbeschädigungen, Belästigung von Passanten und zuletzt sogar Polizei- und Rettungseinsätzen wegen Donaubrückensprüngen führt, haben der Spaß und das Verständnis ein ganz jähes Ende.“

Abschlussfeiern im Neuburger Hofgarten: OB Gemehling schreibt an Schulleiter, Eltern und Schülerinnen und Schüler

Bekanntermaßen ist das Feiern der Abschlussschüler seit Jahren ein Thema, das längst die Politik erreicht hat. 2017 lief die Party komplett aus dem Ruder, es gab es Verbot. Dann suchte eine Arbeitsgruppe nach Lösungen, auch eine gemeinsame Abschlussparty mit Schaum wurde organisiert. Doch wie es scheint, ist die Party direkt nach den letzten Prüfungen für die Schüler einfach nicht zu toppen.

Angesichts dessen hat sich Gemehling jetzt an die Schulleiterinnen und Schulleiter von Paul-Winter-Realschule, Maria-Ward-Realschule, Mittelschule und Wirtschaftsschule gewandt. Darin bittet er die Verantwortlichen in geeigneter Weise aktiv auf die Abschlussschüler zuzugehen und sie ernsthaft zu sensibilisieren.

Die zuletzt vorgebrachte These, dass die Schule keinen Einfluss und keine Verantwortung hat, weil die Feiern außerhalb der Schulzeit und des Schulgeländes stattfinden, will OB Gmehling nicht gelten lassen. Vielmehr ordne ein Großteil der Stadtgemeinschaft die Feiern im Hofgarten sehr wohl der jeweiligen Schule zu. Dabei gehe es dann neben Jugendschutz und Einhalt der Rechtsordnung auch um deren guten Ruf. Folgende Abschlussfeiern im Hofgarten stehen im Raum: Wirtschaftsschule: 27. Juni ab ca. 11.15 Uhr, Maria-Ward-Realschule am 28. Juni ab etwa 11 Uhr, Paul-Winter-Realschule am 30. Juni ab etwa 10.15 Uhr und an der Mittelschule, 30. Juni, ab etwa 11 Uhr.

Folgende Regeln sollen die Abschlussschüler in Neuburg beachten: