Königlich Bayerisches Amtsgericht: Warum es um die Aufführungen des Volkstheaters einen Hype gibt

Mei, was für eine Gaudi! Launig, grantig, überspitzt und ein wenig derb: Das ist das Königlich Bayerische Amtsgericht. Dieser Tage holt das Neuburger Volkstheater wieder zwei Gerichtsverhandlungen der einstigen Fernsehserie auf die kleine, aber feine Bühne der Box 15. Restlos ausverkauft sind die Abende, denn es hat sich in Neuburg längst herumgesprochen: Hier hat man einen feinen Abend.

Der beginnt bei fast allen bereits mit einer herzhaften Brotzeit und Musi im Indoor-Biergarten der Volkstheater-Heimstätte beim Skaterplatz. Dann aber freuen sich die 60 Gäste auf ihren Platz im kleinen Theatersaal, denn wenn Oliver Vief und Nicola Göbel - beide als Regisseure der gelungenen Szenen verantwortlich - mit ihren Versen ins Jahr 1912 einladen, geht jeder gerne mit zurück in die Zeit, als die Burschen noch schneidig, die Dirndln sittsam, das Bier noch dunkel und der König schwermütig war. Für Recht und Ordnung sorgte die Gendarmerie (amüsant: Robert Huis) und für Gerechtigkeit eben, ja genau das Königlich Bayerische Amtsgericht.

Vom „Parasiten“ bis zum „Pfarrgockel“: Zwei Fälle des Königlich Bayerischen Amtsgerichts in der Box 15

Auf der Anklagebank sitzt gleich im ersten Fall mit dem Titel „der Parasit“ der fromme Haberer, genial verkörpert von Eberhard Spieß. Der arme Mann hat viele Laster: permanenten Hunger, scheinbar eine übereifrige Verdauung, Juckreiz an intimen Körperstellen. Doch gerissen schlau scheint er sich immer wieder so manche fürstliche Mahlzeit zu ergaunern. Konkret: Er hat seinen Schnupftabak niesend über die Schweins-Haxn eines Sommerfrischler-Paares aus München verteilt. Seitdem hat die schöne, gnädige Frau (Barbara Donaubauer) Magenprobleme. Außerdem sei der fromme Haberer Schuld an einer Delle im neu angeschafften Automobil.

Zeugin und Bedienung Ziska (Anja Bosse) sorgt beim Fall „der Parasit" für eine unerwartete Wendung. Foto: Barbara Wild

Amtsrichter August Stierhammer (Mike Kettl) hat sein Urteil wohl schon gefällt, als er den Namen des Angeklagten das erste Mal in seinen Akten erblickte. Wegen „groben Unfugs“ will er den armen Lump verurteilen. Doch als Zeugin Ziska (herrliche Mimik: Anja Bosse) erscheint und auch noch Frau Ökonomierat (Katrin Mitko) ihren Senf dazu gibt, dreht sich alles - und vielmehr werden in diesem Stück die scheinbar Ehrbaren als eben doch nicht solche entlarvt.

Melanie Dachs-Rösler sorgt mit ihrer Rolle für heitere Stimmung im Publikum

Nach der Pause, die ebenfalls zünftig bei Julius-Bier und Musi im Stüberl verbracht wird, wird das Publikum beim „Pfarrgockel“ mehrfach in lautes Lachen ausbrechen. Das ist vor allem der grandiosen Darstellung von Melanie Dachs-Rösler geschuldet, die in ihrer Rolle als übereifrige Haushälterin des örtlichen Pfarrers alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mit spitzer Stimme, rollenden Augen und nicht enden wollendem Redeschwall versucht sie den Amtsrichter zu überzeugen, dass „ich doch nicht, nein nie nicht“ schuldig sei. Sie habe den Gockel der Nachbarin, der das zölibatäre Leben der Pfarrhennen untergrabe, doch mit der Sense nur geschubst.

Grandios auch Kostüm und Maske: Die feine Dame aus München (Barbara Donabauer) muss den lumpigen aber frommen Haberer (Eberhard Spieß) ertragen. Foto: Barbara Wild

Das sieht freilich die Gockelbesitzerin Maria (Nicola Göbel) ganz anders. Mehrfach habe sie die Haushälterin bei der Quälerei ihres Gockels, der nun kopflos sei, beobachtet. Und so darf das Publikum dem wachsenden Gekeife der beiden Weibsbilder frönen, bis der Bürgermeister (Martin Göbel) nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht und endlich der Richter ein Machtwort spricht. Köstlich.

Der Prinzregent Luitpold hätte seine wahre Freude gehabt an diesem Theater

Prinzregent Luitpold, im Gerichtssaal in Gold gerahmt anwesend, hätte seine wahre Freude gehabt. Gott sei Dank hat sich das Neuburger Volkstheater noch weitere 20 Fälle aus der Feder von Georg Lohmeier - übrigens bekennender Monarchist - gesichert. Der Kostümfundus des Vereins scheint es allemal herzugeben, vom Ärmelschoner beim sonst stummen Schreiberling (Nicolas Runkel) bis zum Spitzenstrumpf der Weibersleut passt alles perfekt ins Bild. Grandios auch die Maske mit strenger Flechtfrisur oder Korkenzieherlocken bei den Damen oder der klebrigen Pomadenfrisur im Haar des Staatsanwalts (Ben Machel).

Weiteren griabigen Abenden steht also nichts im Wege. Wer dabei sein will, muss Obacht geben. Die Karte sind sakrisch schnell weg.