Poetry-Slam: Feinste Lyrik unter freiem Himmel

Der Poetry-Slam im Café Zeitlos kehrt nach langer Pause zurück und zeigt direkt, warum der Wettstreit der Poeten schmerzlich vermisst wurde.

In diesen quälend-heißen, trockenen Tagen traut man sich kaum über ausbleibenden Regen zu jubeln – der Poetry-Slam im Café Zeitlos am Mittwochabend bot dazu jedoch einen vertretbaren Anlass. Zum ersten Mal als Open-Air veranstaltet, ging der Dichterwettbewerb bei schönstem Sommerwetter nach knapp dreijähriger Corona-Pause in seine nunmehr siebte Runde.

Tizian Neidlinger, Mitbegründer und seit 2018 Moderator des Wettbewerbs, zeigte sich begeistert von der Resonanz, insbesondere nach der langen Pause. So gesellten sich zu den rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern im behelfsmäßig abgesperrten, voll besetzten Bühnenbereich noch einige großzügig tolerierte Gäste an den Tischen hinter dem rot-weißen Absperrband.

Für alle Neulinge erklärte Neidlinger zunächst die traditionellen Regeln des Wettbewerbs. Erlaubt sind lediglich selbst geschriebene Texte, die, der Vergleichbarkeit wegen, ohne den Einsatz von Kostümen, Requisiten oder Gesang vorzutragen sind. Das Publikum entscheidet über den Gewinner per Applaus, vermessen und bewertet durch die geübten Ohren des Moderators.

Unter diesen Vorzeichen schickte der 25-Jährige aus Rain ein buntes Line-Up, bestehend aus acht Poetinnen und Poeten ins Rennen, die in zwei Vierergruppen unterteilt um die Gunst des Publikums und den Einzug ins Finale kämpften. Den Anfang machte der Ingolstädter Billy Reuschel mit einem Text über die Unmöglichkeit, im Deutschen über Sex zu schreiben, ohne dass es peinlich wird, gefolgt von Martin Geier aus Fürth, der launig und brummend von Verrat, Eifersucht und einer tragisch-komischen Verwechslung erzählte.

Mit Pascal Simon, selbstironisch und sprachlich präzise auch bei höchstem Tempo, wurde es dann erstmals richtig laut im Publikum. Mit seinem pointenreichen Märchen führte der Gründer der Ingolstädter Lesebühne die gängigsten Klischees des Genres ins Absurde und traf damit genau den Humor des Publikums. Auch Ronja Künstler mit ihrem berührenden und nachdenklichen Text über die Tücken des modernen Zeitmanagements vermochte da den Finaleinzug nicht mehr zu verhindern.

In der zweiten Gruppe setzte Jens Rohrer zum Sprechgesang an und brachte den Zuhörerinnen und Zuhörern die Dendrophilie, also die erotische Liebe zu Bäumen, näher. Henriette Appel mit ihrem bissigen, gesellschaftskritischen und schwer verdaulichen Text zu toxischer Männlichkeit fiel ein wenig aus dem Rahmen, sorgte jedoch für eine angenehme Abwechslung im eher humorigen Programm. Auch Jens Hoffmann hätte mit seiner beißenden und doch liebevollen Hommage an seine Heimat Weißenburg den Finaleinzug verdient gehabt, schlussendlich setzte sich jedoch Toni Enzersberger mit einem Text zum Leben und Leiden einer Café-Bedienung im Sommerbetrieb durch.

Im Finale musste sich Enzersberger schließlich hauchdünn geschlagen geben, durfte sich jedoch mit dem Preis für den besten Neuburger trösten. Pascal Simon krönte sich somit zum Sieger des Abends und nahm den Hauptpreis, ein während der Veranstaltung entstandenes Gemälde von Künstlerin Stefanie Philipp, mit nach Hause.

Wer durch diesen rundum gelungenen Abend auf den Geschmack gekommen ist, hat die Gelegenheit auf Nachschub am 15. Oktober, wenn Gewinner Pascal Simon im Bücherturm den nächsten Poetry-Slam in Neuburg ausrichtet.