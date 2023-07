Feldgeschworene: Ein Ehrenamt mit Tradition und großer Bedeutung

Landratsamt und Vermessungsamt ehren langjährige Feldgeschworene aus Kunding, Berg im Gau und Sandizell.

Feldgeschworene bekleiden das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern. In dieser Woche haben Landrat Peter von der Grün und Vermessungsrat Jakob Hartmann drei Feldgeschworene aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet: Josef Stegmair aus Sandizell, der seit 25 Jahren aktiv ist, Mathias Angermayr aus Berg im Gau für sein 40-jähriges Engagement und Johann Ruisinger aus Kunding für 50 Jahre Dienst.

Landrat Peter von der Grün dankte den sogenannten Siebenern, wie Feldgeschworene auch genannt werden, für ihren jahrzehntelangen Einsatz und hob ihre Bedeutung hervor: „Ihre Kenntnisse sind für unsere Behörden unverzichtbar. Sie kennen sprichwörtlich jeden Stein in Ihrer Gemeinde und verfügen über wertvolles Wissen.“

Feldgeschworene wachen seit dem 16. Jahrhundert über die Grenzen in Bayern

Das konnte Jakob Hartmann, der das Amt für Vermessung, Digitalisierung und Breitband in Eichstätt leitet und stellvertretend für Vermessungsdirektor Stephan Korzeczek gekommen war, bestätigen: „Sie begleiten unsere Vermessungsingenieure bei jedem Wetter bei ihren Grenzermittlungen sowie Teilungsvermessungen und stehen in Form Ihrer Orts- und Menschenkenntnis mit Rat und in Form Ihrer Hände, Ihres Werkzeugs und Materials auch mit Tat zur Verfügung. Sie schlichten auch ab und zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Grenznachbarn und tragen so zum nachbarschaftlichen Frieden bei, getreu dem Motto ‚Mit'm Red'n macht man es aus.‘“

Hartmann erinnerte an die lange Tradition der Feldgeschworenen in Bayern. So waren noch lange, bevor es Vermessungsämter gab, Feldgeschworene unterwegs, die über Grenzen wachten: „Im 16./17. Jahrhundert hat sich dann die Institution der Feldgeschworenen herausgebildet. Das Kollegium von vier oder sieben Männern wurde auch Vierer oder Siebener genannt.“

Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ und Urkunden dankten Landrat und Vermessungsrat den Feldgeschworenen. Auch die Heimatbürgermeister Michael Böhm aus Burgheim und Angelika Hecht aus Berg im Gau waren gekommen, um den Ehrenamtlichen ihre Anerkennung für das langjährige Wirken auszusprechen. (AZ)