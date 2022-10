Baustelle in Neuburg: Die Augsburger Straße wird voll gesperrt

Die Augsburger Straße in Neuburg-Feldkirchen wird neu asphaltiert. Hierzu ist in einem Bereich eine Vollsperrung nötig. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

Die Augsburger Straße im südlichen Neuburger Stadtteil Feldkirchen hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Erneuerungen erfahren. Als finale Maßnahme werden in der kommenden Woche der Herbstferien, die Geh- und Radwege auf beiden Seiten abgefräst und neu asphaltiert. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Um die notwendigen Arbeiten zügig durchführen zu können, wird von Montag, 31. Oktober, bis längstens Samstag, 5. November, auf beiden Straßenseiten gleichzeitig gearbeitet. Dies macht während dieser Zeit eine Vollsperrung der Augsburger Straße zwischen der Bäckerei Schlegl und dem Feuerwehrhaus erforderlich, heißt es vonseiten der Stadt.

Sperrung in Neuburg-Feldkirchen: Die Augsburger Straße wird voll gesperrt

Alle Geschäfte, Firmen und Grundstücke können in dieser Zeit nur von Norden (Innenstadt) angefahren werden. Die Einmündungen in den Schmidweg, Eternitweg, Pettenkoferring, die Heugasse sowie Am Neufeld sind nicht passierbar. Von Süden kommend ist die Zufahrt in den Mittelweg, den Siedlerweg und den Schusterweg möglich. Die Maßnahme wurde aufgrund der Bedeutung der Augsburger Straße bewusst in die Ferien gelegt und wird laut Stadt so rasch wie möglich abgewickelt. Die Anwohner wurden informiert. (AZ)