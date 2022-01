„Kahlhofbauer“ aus Feldkirchen: Neuburg nimmt Abschied von Franz Felbermeir

Familie und Freunde verabschieden sich am Dienstag vom „Kahlhofbauern“ Franz Felbermeir aus Feldkirchen. Er ist mit 78 Jahren nach schwerer Erkrankung gestorben.

Am Dienstag, 18. Januar, verabschieden sich Familie, Freunde und Bekannte vom „Kahlhofbauern“ Franz Felbermeir. Er ist mit 78 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben.

Seine Frau Maria und die Kinder betreuten und umsorgten ihn bis zuletzt. Als christlich geprägter Mensch war Franz Felbermeir mit Humor und Optimismus durch das Leben gegangen. Er war in diversen Vereinigungen aktiv, unter anderem im Neuburger Lionsclub, den er zeitweise als Präsident geführt hatte.

Den Kahlhof in Feldkirchen, den er von seinem Vater – früher Vize-Landrat des Kreises Neuburg – übernommen hatte, machte der studierte Landwirt zu einem modernen Vorzeigebetrieb. Seine Zuneigung galt der Kahlhofkapelle und ihrer Bedeutung als Ort der Marienverehrung. Franz Felbermeir führte zeitweise ein eigenes Jagdrevier und machte bei den Jagdhornbläsern mit. „Einen solch aufrechten Freund findet man selten“, sagte sein Freund Klaus Benz.

Der Trauergottesdienst ist am Dienstag, 18. Januar, um 13.30 Uhr in der Neuburger Hofkirche (3G-Regel), die Beerdigung ist um 15.30 Uhr in Wagenhofen. (rew)