Neuburg: Fenster einer Lagerhalle eingeworfen – Polizei bittet um Hinweise

Neuburg

Angestellte hören lautes Klirren: Fenster von Lagerhalle in Bittenbrunn eingeworfen

In Bittenbrunn werfen Unbekannte die Fenster einer Lagerhalle ein. Die Polizeiinspektion Neuburg ermittelt und bittet um Hinweise zur Tat.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte werfen die Fenster einer Lagerhalle ein. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.
    Unbekannte werfen die Fenster einer Lagerhalle ein. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben am Montagnachmittag in Bittenbrunn die Fenster einer Lagerhalle eingeworfen. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

    Schaden von rund 1.500 Euro an mehreren Scheiben – Polizei Neuburg ermittelt

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg hörten Angestellte einer Firma in der Eulatalstraße gegen 14 Uhr ein klirrendes Geräusch. Kurz darauf stellten sie mehrere beschädigte Glasscheiben an der Lagerhalle auf dem Firmengelände fest. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)

