Festival für die ganze Familie: Das ist beim Moosival in Neuburg geboten

Zum ersten Mal findet auf dem Gelände der Maschinenringe Neuburg das Moosival statt. Mit dabei sind mehrere Bands, aber auch lokale Unternehmen auf dem Handwerkermarkt.

Der Bundesverband der Maschinenringe veranstaltet am Wochenende in Neuburg sein zweitägiges Moosival. Headliner am Samstag ist Granada, am Sonntag kommen die Kinder auf ihre Kosten.

Gut gemachte Musik, ein vielfältiges Unterhaltungs- und Mitmachprogramm für Familien, leckeres Essen und Kunsthandwerk sind die Garanten für zwei entspannte Festivaltage beim Moosival. Bei der Planung des Festivals rund um das Haus der Maschinenringe und das Acker-Event-Forum haben die Organisatoren besonderen Wert auf den familiären Charakter gelegt. Rund um die Bühne im Garten des Hauses der Maschinenringe und um das ACKER Event Forum gibt es zwei große Biergärten mit Holzmöbeln, Bars und großen Sonnensegeln.

Das ist beim Moosival in Neuburg geboten

Im Handwerkermarkt gebe es Goldschmiede, einen Live-Illustrator oder die Gelegenheit, sich mit Festival- oder Kinder-Make-up schminken zu lassen, erklärt Festival-Koordinator Arne Meerkamp van Embden. Wer hungrig wird, kann sich an den Essensständen mit ungarischen Lángos, veganen oder Fleisch-Burgern, Kartoffelhütt’n oder Schlawuzn versorgen. Die Küche der Acker-Alm steuert bayerische Spezialitäten bei.

Der Festivalsonntag ist mit vielen Programmpunkten und Aktionen besonders für Familien gedacht. „Wir haben eine riesige Almhütte als Hüpfburg“, erklärt Arne Meerkamp van Embden. Die Gäste können Bogen schießen, sich beim Golfabschlag versuchen, auf Zeit Reifen wechseln, Alpakas streicheln, den Kletterturm erklimmen, oder mit Theo, der Drehleiter der FFW Neuburg, die Aussicht über das Festival aus 20 Metern Höhe genießen.

Dreh- und Angelpunkt des Moosival-Sonntags ist der Band-Contest, der für regionale Nachwuchskünstler beim Moosival ausgelobt wurde. Die Siegerband Chris de Bird steht ab 13 Uhr auf der Festivalbühne. Weitere Bands am Sonntag sind Soundslikeflow (11.45 Uhr), Flaming Fenix (14.15 Uhr), Herr Rauch (15.30 Uhr) und Ferge x Fisherman (16.45 Uhr).

Moosival in Neuburg: Das ist das Programm

Der Startschuss für das Festival fällt am Samstag ab 15 Uhr. Zur Eröffnung stehen die Lokalmatadore der Stadtkapelle Neuburg ab 16 Uhr auf der Bühne, bevor Saustoimusi ab 17.45 Uhr den Bogen aus dem Bayerischen in den energiegeladenen Tubapop schlägt. Richtig wild wird es erstmals mit Skolka und ihrer Mischung aus Ska und Polka, ab 19.30 Uhr. Den Höhepunkt des ersten Festivaltages leiten ab 21.15 Uhr Monobo Son ein, bevor ab 23 Uhr die Grazer Band Granada die Bühne betritt. Karten für das Moosival gibt es online unter www.moosival.de/tickets sowie an der Abendkasse. Das Zwei-Tages-Ticket für das komplette Moosival-Feeling kostet 29,80 Euro. Für Familien gibt es am Sonntag ein spezielles Family-Day-Ticket für 5,50 Euro pro Person. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren haben freien Eintritt. Das Moosival ist am Samstag, 16. Juli von 15 bis 1 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die Gäste gibt es ausreichend eigene Parkplätze. Das Parkgelände ist ab der B16 ausgeschildert. Die Parkgebühr beträgt drei Euro. Das Festivalgelände ist nur zehn Minuten zu Fuß entfernt. Während der Festival-Zeiten am Samstag und Sonntag pendelt ein Shuttlebus vom Festivalgelände zu den Parkplätzen am Südpark (nur am Sonntag) und den Haltestellen an Bahnhof und Hofgarten. Weitere Informationen gibt es online unter www.moosival.de. (AZ)