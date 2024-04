Feuer im Müllhäuschen: Darum brannte es in Neuburg

Die Polizei hat die Ursache für den Brand eines Müllhäuschens am Sonntag ermittelt. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Nach einem Feuer am Sonntagnachmittag in einem Müllhäuschen in Neuburg (wir berichteten), hat die Polizei jetzt die Ursache ermittelt. Offenbar hatte nicht abgekühlte Grillkohle den Brand ausgelöst.

Die Polizei Neuburg berichtet, dass ein 53-jähriger Mann nach dem Grillen die offenbar noch nicht abgekühlte Grillkohle in eine Mülltonne vor dem Mehrfamilienhaus in der Gustav-Philipp-Straße entsorgt hatte. Der Müll in der Tonne fing daraufhin Feuer.

Brand in Müllhäuschen in Neuburg: Polizei schätzt Schaden auf 8000 Euro

Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen und der Vorbau für die Tonnen beschädigt. Die Feuerwehr Neuburg war im Einsatz, konnte das Feuer aber schnell eindämmen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei Neuburg auf rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den 53-Jährigen wird nun ermittelt. (AZ)

