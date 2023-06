Feuer in Neuburger Schrebergartensiedlung

Weil er Unkraut vernichten wollte, verursachte ein Gartenbesitzer einen Brand. Die Polizei mahnt angesichts der Trockenheit zur besonderen Vorsicht.

In einer Neuburger Schrebergartensiedlung hat es am Donnerstagvormittag einen Brand gegeben. Die Feuerwehr Neuburg musste in das Areal am Fasanengarten anrücken, weil der Besitzer einer Gartenparzelle versucht hatte, auf seinem Grundstück Unkraut abzubrennen. Das geriet aber außer Kontrolle, sodass er die Feuerwehr verständigte.

Glücklicherweise wurden nur Rasenflächen und Pflanzen beschädigt, einen wirklichen Sachschaden gab es laut Polizei Neuburg nicht. Diese weist in dem Zusammenhang aber darauf hin, dass angesichts der aktuellen Witterung nur mit besonderer Sorgfalt im Garten mit Feuer hantiert werden sollte. Es sei ratsam einen Eimer Wasser in unmittelbarer Nähe bereitzuhalten und das Feuer sehr genau im Blick zu halten. Wind und Funkenflug könnte innerhalb kurzer Zeit unter anderem Hecken in Brand stecken.

Der Besitzer des Kleingartens muss aufgrund der Ereignisse mit einer Anzeige rechnen. Er war seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen, so die Polizei. (AZ)