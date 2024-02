Feuerwehr Neuburg bedankt sich bei Anwohnern für reibungslosen Einsatz

Bei einem Einsatz in der Neuburger Altstadt wird auch die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Zu einer Personenrettung wurde die Neuburger Feuerwehr am Montagmittag gegen 12.10 Uhr vom Rettungsdienst in die obere Altstadt nachgefordert. Eine Person musste mit der Tragenhalterung der Drehleiter aus einem Gebäude gerettet werden.

Feuerwehr wird zu Einsatz in die Neuburger Altstadt gerufen

"So an sich nichts Besonderes, aber die Situation in der Altstadt dann schon", heißt es von der Feuerwehr und weiter: "Hier dürfen wir uns heute mal, zumindest für den betroffenen Bereich, herzlich bei den Anwohnern und auch Parkenden bedanken. Alle für uns notwendigen Flächen waren frei und gut erreichbar." Die Rettung lief somit ohne Probleme und auch ohne Zeitverzögerung ab. (AZ)