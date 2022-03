Feuerwehr Neuburg im Einsatz: Von Weihnachtsbeleuchtung bis Großbrand

Plus Die Neuburger Feuerwehr zieht Bilanz ihrer Arbeit unter Corona-Bedingungen. Einem ihrer Mitglieder wurde dabei eine besondere Ehre zuteil.

Fehlanzeige beim Vereinsjahr, dafür mit 435 Einsätzen ein relativ normales Jahr – so lautete Markus Rieß’ Bilanz auf der Mitgliederversammlung der Neuburger Feuerwehr. „Eines haben wir weiter durchgezogen: unsere Übungen“, sagte der Kommandant vor rund 70 Teilnehmern. Mehr als üben und noch kurz etwas trinken sei aber bis Mitte des vergangenen Jahres nicht möglich gewesen. Insgesamt leisteten die 98 Aktiven – fünf mehr als im Vorjahr – 6013 Dienststunden, davon 4061 Einsatz- und 1952 Übungsstunden.