Nach Stromausfall in Neuburg: Stromversorgung ist wiederhergestellt

Nach einem großflächigen Stromausfall im Osten Neuburgs ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Das bestätigen die Stadtwerke auf Anfrage. Zuvor waren Haushalte im Ostend, in Heinrichsheim und bis nach Maxweiler ohne Strom. In diesem Zusammenhang steht der Einsatz der Feuerwehr wegen eines Feuers in einem Trafohäuschen im Bereich der Danziger Straße.

Neuburg: Aktuell ein Stromausfall in Ostend und Heinrichsheim

Nach ersten Informationen der Feuerwehr kam es zu einem Schmorbrand an einer Kabelverbindung. Das Trafohäuschen wurde demnach entlüftet und der Brand gelöscht. 21 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, teilt Einsatzleiter Stefan Hanowski mit. Weitere Informationen folgen. (AZ)