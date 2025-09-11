Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz im Neuburger Ostend: Nach Stromausfall ist die Versorgung wiederhergestellt

Neuburg

Nach Stromausfall in Neuburg: Stromversorgung ist wiederhergestellt

Nach einem großflächigen Stromausfall ist die Versorgung in Neuburg wiederhergestellt. Die Feuerwehr musste zu einer Trafostation ausrücken, in der es brannte.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückte zu einer Trafostation im Neuburger Ostend aus, wo sich Rauch gebildet hatte. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem großflächigen Stromausfall in Neuburg.
    Die Feuerwehr rückte zu einer Trafostation im Neuburger Ostend aus, wo sich Rauch gebildet hatte. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem großflächigen Stromausfall in Neuburg. Foto: Michael Kienastl

    Nach einem großflächigen Stromausfall im Osten Neuburgs ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Das bestätigen die Stadtwerke auf Anfrage. Zuvor waren Haushalte im Ostend, in Heinrichsheim und bis nach Maxweiler ohne Strom. In diesem Zusammenhang steht der Einsatz der Feuerwehr wegen eines Feuers in einem Trafohäuschen im Bereich der Danziger Straße.

    Neuburg: Aktuell ein Stromausfall in Ostend und Heinrichsheim

    Nach ersten Informationen der Feuerwehr kam es zu einem Schmorbrand an einer Kabelverbindung. Das Trafohäuschen wurde demnach entlüftet und der Brand gelöscht. 21 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, teilt Einsatzleiter Stefan Hanowski mit. Weitere Informationen folgen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden