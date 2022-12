Fielmann eröffnet in der Neuburger Innenstadt die umgebaute Filiale

Wochenlang war die Fielmann-Filiale in der Neuburger Innenstadt umgezogen. Jetzt geht es zurück in den alten Laden in neuem Glanz.

Sein Erscheinungsbild in der Neuburger Innenstadt optisch völlig verändert hat der Optiker Fielmann. In der Färberstraße wurde nun eine komplett umgestaltete Filiale wiedereröffnet. In der Zwischenzeit war das Geschäft nur wenige Meter weiter an einen anderen Standort gezogen.

Im Sommer hatte sich die Neuburger Filiale erst einmal vom gewohnten Standort verabschiedet. Anfang August wurden die die Kundinnen und Kunden nach am Standort in der Färberstraße bedient, dann ging es für rund ein Quartal in die Schmidstraße, in die ehemalige Bonita-Filiale. Der Grund für den mehrmonatigen Umzug in die benachbarte Straße waren Modernisierungsarbeiten, wie die stellvertretende Niederlassungsleiterin Vera Kranner damals erklärt hatte. Damit man für die Kundinnen und Kunden auch während der Umbauarbeiten in der Färberstraße durchgehend erreichbar sein konnte, sei der Umzug in die Schmidstraße nötig gewesen.

Fielmann-Filiale in der Neuburger Innenstadt öffnet wieder am alten Standort

Nach mehreren Monaten ist die Renovierung der Filiale in der Neuburger Innenstadt nun abgeschlossen und die Mitarbeiter können ihre Brillen wieder am ursprünglichen Standort den Kundinnen und Kunden anbieten. Fielmann-Niederlassungsleiter Michael Schütz strahlt, als er die letzte von mehr als 1000 Brillenfassungen frisch poliert auf ihren neuen Platz an der Wand legt. Gemeinsam mit seinen 15 Mitarbeitern hat er unzählige Kisten mit Brillen aus der Übergangsfiliale getragen. Nur wenige Meter weiter hat Deutschlands Marktführer der Augenoptik seine Fläche komplett umgebaut und neu gestaltet. Wie Fielmann mitteilt, wurden 400.000 Euro in Bau und Ausstattung der neuen, deutlich geräumigeren und helleren Niederlassung investiert. Wartezeiten für die Kunden? Die sollen jetzt kein Thema mehr sein.

„Was die Ausstattung angeht, haben wir in Neuburg nun ein top ausgestattetes und sehr modernes Optikerfachgeschäft “, freut sich Thomas Jung, Regionalleiter von Fielmann. „Wir haben zwei Räume für Sehtests und natürlich eine gut ausgestattete Werkstatt.“ Michael Schütz betrachtet die Neugestaltung des Geschäfts in Neuburg als Bekenntnis zur Innenstadt. „Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Innenstadt attraktiv bleibt“, sagt der Niederlassungsleiter. (AZ)