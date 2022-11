Filmpremiere: Wie Zauberer Schnitzel sein Gipfelglück erlebt

Plus Der neue Film "Zauberer Schnitzel im Gipfelglück" von Sepp und Kerstin Egerer feierte Premiere im Kinopalast. Dieses Mal wird Zauberer Schnitzel mit dem Yeti verwechselt.

Zauberer Schnitzel ist zurück. Diesmal kämpft er sich im Schneetreiben auf den Gipfel des "Knatterhorns“ und rettet den berühmten Bergsteiger Reinhold Messmer vor dem Abgrund. Für diese Großtat und den neuen Film von Josef und Kerstin Egerer gab es bei der Premiere im Neuburger Kinopalast kräftigen Applaus.