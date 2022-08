Filmreife Liebesgeschichte: Dieses Neuburger Paar feiert Goldene Hochzeit

Plus Hilmiye und Ferit Engin aus Neuburg feiern am 17. August Goldene Hochzeit. Zum Jubiläum blicken sie zurück auf ihre filmreife Liebesgeschichte.

Hilmiye Engin aus Neuburg wollte nie heiraten. Während ihre Geschwister Partner fanden und sich verlobten, sträubte die 19-Jährige sich davor. Bis es zu einer Begegnung im Januar 1971 kam, die alles veränderte.