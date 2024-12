Finale am Neuburger Weihnachtsmarkt: Das ist geboten

Was 1983 nach der Fertigstellung des Schrannenplatzes als kleiner Versuch startete, ist seit vielen Jahren ein echter Publikumsrenner der Vorweihnachtszeit. Die Rede ist vom Neuburger Weihnachtsmarkt, der heuer in seiner 40. Auflage stattfindet. Am Montag, 23. Dezember, geht der Familienmarkt mit Abschlusskonzert und Hauptziehung der Sozialverlosung ins Finale.

Traditionell kommen einen Tag vor Heilig Abend nochmal viele Besucher aus Stadt und Umland auf den Weihnachtsmarkt. Um 16 Uhr steht in guter Tradition Kerstin Schulz mit ihrer Formation „4 of a kind“ auf der Bühne und begeistert mit ihren bekannten Eigeninterpretationen vorweihnachtlicher Klassiker.

Um 16 Uhr singt Kerstin Schulz in bekannter Manier rockige Weihnachtslieder zum Abschluss des Weihnachtsmarktes. Foto: Bernhard Mahler

Finale am Weihnachtsmarkt in Neuburg: Um 18 Uhr wird der Gewinner der Sozialverlosung gezogen

Der sicherlich spannendste Moment wird pünktlich um 18 Uhr eingeläutet. Zunächst beschließt Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling den Markt und richtet seine Weihnachtsgrüße an die Gäste sowie die Fierantengemeinschaft. Direkt im Anschluss spricht das Neuburger Christkind Lorena, begleitet von den Engerln Anna und Elisa, das Abschlussgedicht. Dann übernimmt BRK-Organisator und Stadtrat Bernhard Pfahler das Zepter und leitet die Hauptziehung der 35. Neuburger Sozialverlosung ein.

Wer wird 2024 ein Auto gewinnen? Die Antwort gibt es am Montagabend gegen 18 Uhr, wenn Bernhard Pfahler (rechts) anruft. Foto: Bernhard Mahler.

Das vorweihnachtliche Gewinnspiel war auch heuer der Renner und jetzt stellt sich die Frage, wer das nagelneue Auto gewonnen hat. Die Auflösung gibt es live auf der Aktionsbühne, wenn Christkind Lorena unter notarieller Aufsicht die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner zieht. (AZ)