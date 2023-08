Finale Arbeiten in Schmid- und Weinstraße: Sperrungen für Autofahrer

Die Schmid- sowie die Weinstraße in Neuburg werden für einige Tage für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist unter anderem der Einbau der versenkbaren Poller.

Die bauliche Aufwertung der zentralen Neuburger Innenstadt läuft sichtbar auf Hochtouren und geht kommende Woche in der Schmid- und Weinstraße in eine finale Phase. So müssen die Schmidstraße sowie der westliche Teil der Weinstraße wenige Tage für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Grund für die laut Stadt unumgängliche Maßnahme sind gebündelte Bauarbeiten, die letzte Pflasterausbesserungen sowie den Einbau der versenkbaren Poller beinhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neuburg: Schmid- und Weinstraße werden für Autos gesperrt

Die Schmidstraße ist demnach von Montag, 4. September, bis längstens Freitag, 8. September, für Autos gesperrt. In der Weinstraße ist am Mittwoch, 6. September, und Donnerstag, 7. September, von der Einmündung der Luitpoldstraße bis zur Einfahrt der Schmidstraße die Durchfahrt nicht möglich. In beiden Bereichen ist für Fußgänger und Radfahrer alles uneingeschränkt erreichbar.

Die Zufahrt der Weinstraße vom Spitalplatz aus und bis zur Tiefgarage am Schrannenplatz ist durchgängig möglich. Auch die Ausfahrt aus der Mazillisstraße ist frei. Die unumgängliche Maßnahme des Tiefbauamtes werde so kompakt wie möglich und ganz bewusst noch in der etwas ruhigeren Ferienzeit durchgeführt, teilt die Stadt mit. (AZ)

