Finanzen der Stadt Neuburg "weitgehend stabil"

Plus Die Stadt Neuburg wurde bislang von der Pandemie nicht so schlimm getroffen wie manch andere Städte. Die Finanzlage lässt Spielraum für die Zukunft, wie der Haushaltsplan 2022 zeigt.

Einen aus seiner Sicht „soliden Haushalt“ stellte Stadtkämmerer Markus Häckl den Stadträten am Dienstagabend im Kolpinghaus vor. Nach zweimaliger Vorberatung ging der Herr der Zahlen bei der Stadt nur noch einmal auf die Eckpunkte des Etats ein. Von den anwesenden Stadträten stimmte allein Michael Wittmair ( Die Linke) gegen den Haushaltsplan.