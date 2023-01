Neuburg

18:00 Uhr

Fischergaßlerfest und Co.: 2023 liefert viele runde Jubiläen in Neuburg

Zum 50. Jubiläum gibt es heuer wieder ein Fischergasslerfest in Neuburg.

Plus In Neuburg stehen 2023 einige runde Jubiläen an. Die Naturfreunde werden 100 Jahre alt und machen weiter. Auch die Fischergaßler feiern wieder – wie beim ersten Mal vor 50 Jahren.

2023 ist in Neuburg wieder ein Jahr der Jubiläen und Gedenktage. So werden zum Beispiel die evangelischen Gemeinden der Stadt 175 Jahre alt, der Verein der Naturfreunde ist vor 100 Jahren gegründet und das erste Fischergaßlerfest vor 50 Jahren gefeiert worden.

