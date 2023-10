Fliegende Gruppe des Neuburger Geschwaders hat einen neuen Chef

Plus Nach drei Jahren als Kommandeur der Fliegenden Gruppe und fast zwei Jahrzehnten im Neuburger Luftwaffengeschwader sagt Sören Richter ade. Wohin es für ihn geht.

Es ist mucksmäuschenstill in der Halle auf dem Flugplatz in Neuburg-Zell, gleich geht es los. Kurz bevor Kommodore Oberst Jürgen Schönhöfer zum Rednerpult schreitet, wird es laut. Drei Eurofighter rauschen vorbei. "Na das nenne ich mal einen gelungenen Start für die Übergabe", sagt der Chef des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74. Es ist der Start des Übergabeappells, der einen personellen Wechsel mit sich bringt. Nach drei Jahren als Kommandeur der Fliegenden Gruppe verlässt Sören Richter das Geschwader. Sein Nachfolger ist - vor allem für die Piloten - kein Unbekannter.

"Die Welt kommt nicht zur Ruhe", sagt Schönhöfer. Vor knapp drei Jahren hielt die Coronapandemie Einzug, im Februar 2022 marschierten die Russen in die Ukraine ein und nun herrscht auch Krieg im Nahen Osten. "Und nicht zuletzt der menschenverachtende Angriffskrieg der Hamas auf Israel zeigt mehr als deutlich, dass die Streitkräfte mehr denn je erforderlich sind." Daher müsse man als Geschwader auf alle Eventualitäten und Szenarien vorbereitet sein.