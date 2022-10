Fliegerhorst Zell: Das PFC-Wasser fließt und fließt und fließt...

Während die langwierigen Vorbereitungen für eine Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände des Nato-Flugplatzes vorangehen, lehnt es die Bundeswehr ab, den Wasserfluss zu kappen. Infoveranstaltung am 17. Oktober.

Es ist ein langer Weg und ein zäher Prozess. Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass auf dem Militärflugplatz in Zell per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) gefunden wurden. Die Industriechemikalien aus dem Feuerwehr-Löschschaum sind ins Grundwasser eingedrungen, haben sich dort festgesetzt und breiten sich seitdem in nordöstliche Richtung gen Donau aus. Nicht nur den primär betroffenen Bürgerinnen und Bürgern aus Zell, Bruck, Maxweiler und Rosing geht die geplante Grundwassersanierung viel zu langsam. Auch Landrat Peter von der Grün würde gerne aufs Gas treten. „Das muss schneller gehen.“

Vor drei Jahren, kurz nach seiner Wahl im Jahr 2019, hatte er zum ersten Mal die Öffentlichkeit über die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) informiert. Am Montag, 17. Oktober, wird es nun eine erneute Veranstaltung in der Mehrfachturnhalle in Karlshuld (Kindergartenstraße 2a) geben. Ab 18 Uhr werden Vertreter der Bundeswehr, des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, des Gesundheitsamtes, des Umweltamtes, des Verbraucherschutzes und des Wasserwirtschaftsamtes Interessierte über den aktuellen Stand der Dinge informieren.

PFC: Sanierungsbeginn auf dem Gelände der Bundeswehr in Zell steht noch völlig offen

Im Augenblick steht die Detailuntersuchung kurz vor ihrem Abschluss. Dabei wird unter anderem das kontaminierte Areal auf dem Flugplatz genau abgesteckt. Steht dieses fest, kann frühestens nächstes Jahr mit der Sanierungsplanung begonnen werden. Zu Aussagen, wann mit der tatsächlichen Sanierung begonnen werden kann, will sich im Landratsamt niemand hinreißen lassen. Es dürfte aber wohl noch etliche Jahre dauern.

Derweil fließt das PFC-belastete Grundwasser ungebremst weiter – und zwar schneller als ursprünglich angenommen. Erste Untersuchungen seien von 15 Metern pro Jahr ausgegangen, heißt es aus der zuständigen Fachabteilung des Landratsamts. Heute wisse man: Die chemischen Gifte werden vom Grundwasser offenbar jährlich um 800 Meter weiter getragen. Aus diesem Grund fordert der Landrat eine sofortige Abstromsicherung seitens des Bundes, damit sich das belastete Wasser nicht weiter von seiner Quelle aus verbreiten kann. Doch die Bundeswehr sieht dazu keine Veranlassung.

Bund soll Verantwortung für PFC-Belastung am Nato-Flugplatz in Neuburg übernehmen

Ihr Argument: Die Belastung sei nicht so hoch, um den damit verbundenen immensen Aufwand zu rechtfertigen. Tatsächlich ist es schwer greifbar, inwiefern die PFAS dem Menschen schaden. Nach dem Grundsatz „Die Dosis macht das Gift“, kann die Sichtweise darauf unterschiedlich ausfallen. Johannes Donhauser vom Gesundheitsamt und Johannes Riedl vom Verbraucherschutz des Landkreises ziehen dafür praktische Beispiele heran: Um die von der europäischen Lebenmittelsicherheitsbehörde (EFSA) zulässige Grenze zu erreichen, müsste ein Kind etwa 50 Mal im Zeller Weiher baden und dabei jedes Mal 50 Milliliter des Seewassers verschlucken. Auch bei Lebensmitteln lassen sich Grenzwerte errechnen, die jedoch davon abhängen, wie stark die PFC-Belastung des Wassers am jeweiligen Standort ist, mit dem Obst und Gemüse gegossen, Tiere getränkt oder aus dem Fische geangelt werden. Mitunter können regelmäßig drei Eier oder 42 Gramm Aal pro Woche ausreichen, um eine gesundheitsschädliche Menge der Chemikalien zu erreichen.

Neben der unterschiedlichen Bewertung der potenziellen Gefahren durch die PFAS gibt es nach Meinung des Landrats aber noch einen weiteren Grund, warum sich die Bundeswehr gegen eine Abstromsicherung weigert: „Es fehlt bis heute seitens des Bundes eine klare Aussage, dass sie für die Belastung verantwortlich und folglich auch für die Beseitigung zuständig ist.“ Dabei gehe es nicht um Schuldzuweisung. Denn der PFC-haltige Feuerwehr-Löschschaum, den nicht nur die Feuerwehr des Bundeswehr-Flugplatzes jahrzehntelang verwendete, war bis 2007 usus. Das befreie den Bund aber nicht von seiner Pflicht, zu den jetzigen Konsequenzen zu stehen, sagt von der Grün. Die Quelle der Belastung sei nun einmal auf dem Bundeswehrgelände zu finden – und deshalb müsse der Bund jetzt Verantwortung zeigen.

Wer Fragen zum Thema hat, soll diese im Vorfeld der Infoveranstaltung per Mail an pfc@neuburg-schrobenhausen.de einreichen, damit sie am 17. Oktober stichhaltig beantwortet werden können.