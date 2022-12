"Flitzer" in Neuburg unterwegs: Mann steht nackt auf der Donaubrücke

Er hatte seine Kleidung in die Donau geworfen. Die Polizei übergibt ihn in medizinische Betreuung.

Ein nicht nur für die Jahreszeit ungewöhnlich freizügig bekleideter Mann ist am Donnerstagnachmittag auf der Donaubrücke in Neuburg spazieren gegangen. Völlig nackt war er dort gegen 14.30 Uhr unterwegs und irritierte mit seinem Auftreten Autofahrer und andere Fußgänger. Wie auf Bildern und Videos im Netz zu sehen ist, schaut er unter anderem durch die Schaufenster des Barber-Shops oder lehnt lässig an der Brückenmauer - so, als würde er auf jemanden warten, nur eben nackt. Einer der Passanten informierte schließlich die Polizei.

Wie aus der Polizeidienststelle Neuburg zu erfahren war, hatte der Mann seine komplette Kleidung in die Donau geworfen. Die Beamten kümmerten sich um ihn und brachten ihn schließlich in medizinische Obhut. (clst)