Flöte trifft Cembalo: Das Ensemble del Arte spielt mit Ariel Zuckermann

Im Kongregationssaal in Neuburg findet ein Konzert des Ensemble del Arte statt. Mit dabei ist Ariel Zuckermann.

Inspiriert durch das Musikleben des 18. Jahrhunderts zwischen Weimar, Tschechien und Nürnberg schöpft das Ensemble del Arte in seinem Konzert am Samstag, 13. Mai, im Kongregationssaal Neuburg um 20 Uhr aus dem immensen Farbenreichtum und der Schönheit der Musik dieser Zeit.

Die erfahrenen Solisten Ariel Zuckermann (Flöte) und Shalev Ad-El (Cembalo) präsentieren Werke der Komponisten Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach und Franz Benda. Das Streicherensemble eröffnet das Konzert mit der Hamburger Sinfonie in h-Moll von C.P.E. Bach, einem eleganten, doch dramatisch ausdrucksvollen Werk des Komponisten, der am legendären Hof Friedrich des Großen die überragende musikalische Präsenz war.

Bach kannte und schätzte den ebenfalls am preußischen Hof tätigen böhmischen Geiger und Komponisten Franz Benda, dessen Werke zeitlich und inhaltlich zwischen dem Barock und der Wiener Klassik stehen. Ariel Zuckermann, in der Doppelrolle als Dirigent des Konzerts und als Solist, interpretiert das Flötenkonzert in e-Moll. Der Cembalist Shalev Ad-El steht im Mittelpunkt des Konzerts für Cembalo, Streicher und Basso continuo in D-Dur BWV 1054 von Johann Sebastian Bach.

Der Abend schließt mit dem Konzert für Flöte in G-Dur Wq. 169, einem weiteren Werk von C.P.E. Bach. Die Werke dieses Konzerts zählen zum Barock und zur Frühklassik. Karten für das Konzert am 13. Mai sind erhältlich unter info@ensemble-del-arte.de, telefonisch unter 08431/8972 oder an der Abendkasse ab 19 Uhr. (AZ)

