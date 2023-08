Neuburg

Flötistin Tatjana Ruhland: „Neuburg ist für mich so eine kleine Schatzkiste“

Plus Derzeit bietet Tatjana Ruhland im Rahmen der Sommerakademie Neuburg einen Meisterkurs an. Und dies mit großer Freude, wie sie im Gespräch verdeutlichen konnte.

Sie kommen immer wieder gerne an die Donau. Was schätzen Sie hier in Neuburg im Rahmen ihres Meisterkurses ganz besonders?



Tatjana Ruhland: Es ist für mich eine große Freude, einmal mehr an der Donau wirken zu können. Diese Sommerakademie ist nicht nur etabliert, sondern auch eine feste Größe, die unbedingt weiter bestehen muss. All das, was wir besonders jetzt in der Gesellschaft brauchen, ist das Zusammenwirken, beispielsweise hier im Bereich der Kultur, also dem Tanz, der Improvisation, der Musik und dem gesamten Spektrum der Bildenden Künste. Hier in Neuburg gibt es zudem ein umfassendes Programm für alle Altersklassen und das macht diese Akademie auch so bemerkenswert.

Beim Dozentenkonzert durfte das Publikum spüren, dass der Austausch und das gemeinsame Musizieren mit den Kolleginnen und Kollegen viel Freude bereitet. Und mit ihren Kursteilnehmern besuchen sie auch die Studierenden, etwa im Bereich Bildende Kunst?



Tatjana Ruhland: Ja, das haben wir vor (lacht). Schön ist, dass wir hier ganz unterschiedliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Es sind Studierende, Schüler und auch Amateure. Deshalb suchen wir uns auch immer wieder Musik aus, die wir gemeinsam im Ensemble gestalten und mal bei den anderen Kursen spielen können. Bereits im letzten Jahr hat uns das viel Freude bereitet, wie natürlich auch das Dozentenkonzert mit meinen hervorragenden Kolleginnen und Kollegen am vergangenen Sonntag.

