Neuburg

vor 49 Min.

Flohmarktmeile in Heinrichsheim

Familie Gottschall bot mit Boxerhund „Rocky“ in Marienheim allerlei Waren in der Garage an.

Plus 40 Hausbesitzer boten in Heinrichsheim Kleidung, Kunst und Krempel an. Die Resonanz war gut – trotz Regens. Garagen und Zelte wurden zu Secondhandläden.

Von Winfried Rein

Halb Heinrichsheim wird zum Flohmarkt – eine gute Idee ist mit schlechtem Wetter, aber dafür doch stattlicher Resonanz belohnt worden. Rund 40 Hauseigentümer haben Sonntagnachmittag Gartentüren und Garagen geöffnet und Secondhandschätze angeboten.

