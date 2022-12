Florian Arbenz im Birdland: Ecken und Kanten in mitreißendem Groove

Plus Florian Arbenz ließ im Birdland die Musik über Stock und Stein swingen.

Ecken und Kanten gehörten von Anfang an zum Jazz: Erinnert sei allein, wie Louis Armstrongs Solo zum "West End Blues" schon 1928 hurtig über Stock und Stein zu sprudeln scheint. Geradezu zum Markenzeichen wurden Ecken und Kanten bei Thelonious Monk, dem wohl eigenwilligsten Pianisten der Jazzgeschichte, einem Pionier des Bebop wie des modernen Jazz.