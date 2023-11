Neuburg

13:39 Uhr

Flucht in die Donau: Aktion wird für Münchner noch viel teurer

An dieser Stelle sprang ein Mann aus München im Juni 2019 in die Donau und löste damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.

Plus Nicht nur für den Feuerwehreinsatz muss der Münchner Schloßfestbesucher, der in die Donau in Neuburg flüchtete, bezahlen. Auch die Polizei hat ihren Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Flucht in die Donau vor der Neuburger Polizei im Jahr 2019 war für einen Mann aus München noch viel teurer als bisher bekannt. Denn der 29-Jährige muss nicht nur für den Feuerwehreinsatz bezahlen, den er mit seinem Hechtsprung in die Donau ausgelöst hat. Wie auf Nachfrage dieser Redaktion jetzt klar wurde, wurde dem Geflüchteten auch der gesamte Polizeieinsatz in Rechnung gestellt.

Mutwillg hatte sich der Mann im Jahr 2019 in Gefahr gebracht, als er sich nachts um 1.20 Uhr in die Fluten der Donau warf. Er entkam damit einer Polizeikontrolle am Donaukai, denn dort hatte der Münchner Beamten in Zivil einen Joint angeboten. Statt sich der Situation zu stellen, rannte er davon und sprang ins Wasser. Daraufhin wurde ein Großeinsatz an Rettungskräften alarmiert.

