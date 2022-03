Flüchtlinge: Freie Wohnungen der Stadt Neuburg werden vorläufig nicht vermietet

Die Stadt Neuburg will freie Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge vorhalten. Der Oberbürgermeister ruft zu Solidarität und Zusammenhalt auf.

Die Stadt Neuburg will alle freien Wohnungen, die ihr zur Verfügung steht, vorläufig nicht mehr vermieten und für ukrainische Flüchtlingsfamilien vorhalten, die eventuell dort untergebracht werden müssen. Dies teilt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in einer Videobotschaft am Dienstagmorgen mit. Durch diese Anordnung wolle man auf den "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" von Russland in der Ukraine und die daraus folgenden Flüchtlingsbewegungen reagieren.

Stadt Neuburg will freie Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge vorhalten

Das Stadtoberhaupt appellierte außerdem an die Neuburger Bürgerinnen und Bürger: "Wenn Sie freien Wohnraum haben, wenn Sie wissen, wo Flüchtlinge schnell untergebracht werden können, dann melden Sie dies bitte uns, der Stadt, wir werden dies dann unmittelbar an den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weitergeben." In diesem Zusammenhang bat Gmehling darum, Solidarität und Zusammenhalt zu zeigen. "Wir alle können uns nicht vorstellen, mit welchem unermesslichen Leid die Ukraine durch diesen Krieg überzogen wurde und wie die Menschen unter dieser Situation leiden." Es gehe darum, europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu helfen, diese Krisensituation einigermaßen gut zu überstehen, so der Oberbürgermeister.

Wer Wohnraum oder weitere Hilfen anbieten möchte, kann sich unter dieser Adresse melden: https://neuburg-schrobenhausen.de/Aktuelles/Ukraine-Infos/.

